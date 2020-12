A Bioglio donati giocattoli alle famiglie più bisognose

La solidarietà è di casa a Bioglio. Il Comune si è attivato per garantire un felice Natale ad alcune famiglie residenti, trovatesi in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. 39 giocattoli sono stati consegnati nelle mani di 7 nuclei familiari nei giorni scorsi: un gesto dal profondo significato simbolico, specialmente in un periodo come il nostro, contrassegnato dalla pandemia.

“Grazie alla convenzione siglata con la sezione Valdilana della Banca del Giocattolo abbiamo dato vita a questa operazione seguendo le linee guida dell'amministrazione Ceffa, cioè aiutare gli altri in un'idea sempre più concreta di welfare state – spiegano dallo staff del sindaco nella persona di Marco Ascari, coordinatore dell'iniziativa insieme alla consigliera con delega ai Servizi Sociali Marisa Massirio – Ci siamo accorti di queste situazioni di povertà e difficoltà agendo in prima persone e provando a regalare un Natale più sereno per queste famiglie”.