Vigliano, concluse le tinteggiature di Municipio e Scuola dell'Infanzia nel rispetto della storia

Sono tornati all’aspetto originario i due edifici che, dal punto di vista storico-architettonico, meglio rappresentano le istituzioni viglianesi. La facciata del Municipio e quella della Scuola dell’Infanzia sono state infatti riqualificate, con un intervento di tinteggiatura e di valorizzazione delle particolarità architettoniche.

Gli interventi, già previsti sul bilancio dello scorso anno, si sono realizzati nel corso del 2020 con una tempistica su cui ha inciso, inevitabilmente, il blocco dei cantieri durante il primo periodo della pandemia e, successivamente, l’adeguamento ad ulteriori prescrizioni della Soprintendenza circa la finitura a calce.Corposo l’intervento sul Municipio – inaugurato nel 1931- in cui è stato ricompreso il necessario rifacimento del tetto. I lavori hanno comportato un esborso complessivo nell’ordine di 136mila euro circa.

Grazie al nuovo tetto – manutenzione in linea con i requisiti per il contenimento energetico e la sostenibilità ambientale – l’ente potrà contare su un contributo da parte del Gestore dei Servizi Energetici per circa 20mila euro, da utilizzare per ulteriori opere di adeguamento degli stabili comunali.

La tinteggiatura della Scuola dell’Infanzia è costata circa 170mila euro e ha consentito di dare risalto ad alcuni peculiari elementi architettonici dell’edificio - inaugurato nel 1913 -, nonché alla scritta con l’intitolazione al Tenente Arnulfo Sola. In questo caso, poi, è l’illuminazione dell’edificio a giocare un ruolo determinante e innovativo e a conferire maggiore suggestione all’insieme. Manutenzioni necessarie, di grande valore estetico e storico-artistico, nel pieno rispetto dell’ambiente e utili ad evitare sprechi di risorse energetiche. Questi, in sintesi, gli obiettivi raggiunti.