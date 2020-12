Valdilana, lavori di taglio piante: istituito il transito alternato

Proseguono anche stamattina i lavori di taglio piante in località Via Bacconengo, nel territorio di Valdilana. L'intervento, cominciato già nella giornata del 21 dicembre, continuerà anche oggi, 23 dicembre. Verrà istituito il transito alternato sulla Provinciale 232, dal numero 1 di Frazione Gallo al numero 142 di via Bacconengo.