Valdilana, Comune premia chi si è distinto nel 2019: ecco chi sono

Nella giornata di ieri, 22 dicembre, l'amministrazione comunale di Valdilana ha premiato chi si è distinto durante l'anno 2019 nelle proprie attività.

Nello specifico, il riconoscimento è andato a: Giorgio Zampese, plurivincitore di campionati mondiali di ornitologia, residente in Valdilana; Marco Bertinotti e Andrea Rondi, per il campionato italiano Rally storico, con equipaggio e scuderia in Valdilana.

L'evento di premiazione si è svolto in forma privata in seguito al protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19. A rappresentare il Comune l'assessore con delega allo Sport Pradeep Ferla.