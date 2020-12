Buon successo per Spesa Sospesa a Gaglianico, l'iniziativa che aiuta le famiglie in difficoltà

Spesa Sospesa è un’iniziativa diffusa in tutta Italia per permettere a chi lo desidera di aiutare le famiglie più bisognose. La pandemia ha messo e sta mettendo alla prova diverse persone. La consapevolezza delle difficoltà altrui è sempre più grande al punto che in moltissime realtà l’adesione all’iniziativa è stata significativa.

“Questo è quanto è accaduto anche a Gaglianico - afferma l'assessore alle Politiche Sociali Alma Memic - dove l’acquisto di generi alimentari destinati alle famiglie bisognose è stato un gesto di solidarietà diffuso. Si tratta di un progetto avviato alla fine del mese di aprile, che ha permesso di distribuire pacchi alimentari ogni 15 giorni a circa 18 famiglie in difficoltà. L’iniziativa prosegue tutt’ora grazie alla disponibilità e costanza di coloro che permettono tutto ciò”.

“Nello specifico - dichiara il sindaco Paolo Maggia - i ringraziamenti vanno alle realtà commerciali locali per la disponibilità e accoglienza dell’iniziativa. In queste realtà molti sono stati i concittadini che hanno aderito spontaneamente. Ad ognuno di loro va grande riconoscenza”. La buona riuscita di questa iniziativa è stata resa possibile anche dai volontari della Caritas di Gaglianico e del Gruppo Vincenziano, grazie ai quali si è realizzata la suddivisione e la distribuzione degli alimenti pervenuti.