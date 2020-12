Cenone di Capodanno, le speciali proposte di Famiglia Ramella direttamente a casa tua

Se il cliente non può andare al ristorante è il ristorante che va dal cliente. È proprio con questo obiettivo che Famiglia Ramella, titolare dei locali la Croce Bianca, La Stazione e Al Bistrot Le Arti, porta il Capodanno nelle case dei biellesi, con un menù che riesce a conciliare tradizione e innovazione.

Il Menu Home Experience Capodanno inizia con gli stuzzichini di benvenuto, per poi proseguire con cinque antipasti: misticanza di cavolo rosso con dadi di storione e salmone al pepe rosa, battuta di manzo al coltello con cremino di Parmigiano al tartufo nero, tartelletta di carciofi e porcini su letto di Maccagno fuso, Cotechino della macelleria Ramella Rat con lenticchie di Castelluccio, caramella di vitello ripiena di mousse di tonno e crema di peperoni rossi.

Si continua poi con un primo piatto a scelta tra crepes integrale con ripieno di carciofi, gamberi e la loro bisque, oppure orecchiette con ragù di selvaggina al Lessona, cavoletti di Bruxelles e dadi di zucca. Infine, come secondo piatto si può scegliere di gustare un tenero di vitello cotto a bassa temperatura nella birra di Natale Menabrea o un rollè di pescatrice in camicia di bacon su salsa al curry e ananas. Completa il menù un dolce speciale: bolle morbide di cioccolato e arancia guarnite con le sue zeste candite e frollini alla cannella. Prezzo totale 40 euro.



Per coloro che invece hanno già il loro menu di Capodanno ma vogliono concedersi qualche piatto prelibato preparato dalle sapienti mani degli chef, Famiglia Ramella ne propone una versione "ridotta": tris di antipasti (20 euro a porzione), un primo (14 euro a porzione) o un secondo (18 euro a porzione) tutti a scelta tra i rispettivi piatti proposti nel menù completo.

Con Capodanno in zona rossa i piatti verranno consegnati a domicilio, nella città di Biella e nei comuni limitrofi.



Per organizzare al meglio cucina e spedizioni, è consigliata la prenotazione entro il 27 dicembre. A tutti coloro che prenoteranno entro tale data, Famiglia Ramella regalerà una bottiglia Moscato d'Asti Az. Ag. Dante Rivetti per brindare con i suoi clienti l'arrivo del 2021.

E in attesa della fine dell'anno, ricordiamo che Famiglia Ramella vi aspetta a Natale con uno speciale menù tutto da scoprire.



Per info e prenotazioni: 335/6558557 - info@famigliaramella.it - www.famigliaramella.it/ - Famiglia Ramella

