L'annuncio dell'assessore Caucino: “2,5 milioni per le strutture socio assistenziali nel Biellese”

Massimo sostegno alle strutture socio-assistenziali presenti in Piemonte. Lo ha deciso la Regione, su iniziativa dell’assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino, che ha stabilito, insieme alla giunta, di intervenire con con un contributo straordinario di 41 milioni di euro per garantire la continuità delle oltre 1800, diffuse in tutta la Regione, che erogano prestazioni di carattere residenziale di tipo sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale ad anziani, minori, disabili, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche e la cui situazione finanziaria è in sofferenza a causa delle maggiori spese e delle minori entrate causate dall’emergenza epidemiologica.

Un provvedimento che interesserà, ovviamente, anche la provincia di Biella, dove sono presenti, complessivamente, 2571 posti letto residenziali socio assistenziali. In particolare nel Biellese, si contano 376 residenze assistenziali per anziani, 82 residenze assistenziali alberghiere, 1657 residenze Socio Assistenziali e 222 residenze Socio Assistenziali non accreditate, per un totale di 2381 posti letto dedicati agli anziani. A questi si aggiungono 37 posti letto dedicati ai minori seguiti dai servizi sociali e 197 posti residenziali socio-assistenziali.

«Si tratta di un provvedimento di fondamentale importanza e fortemente voluto da questo Assessorato - spiega Caucino - che dimostra la grande attenzione verso un universo, quello delle categorie più fragili così duramente provato dalla pandemia, anche nel territorio del Biellese che, purtroppo, ha pagato e sta pagando un prezzo molto alto al Covid19». Per Caucino, con questa operazione «la Regione risponde presente alla richiesta di aiuto avanzata dalle strutture, in attesa che il Governo faccia la sua parte».

In totale, per la provincia di Biella le risorse a disposizione saranno circa 2,5 milioni di euro. Una somma al momento solo ipotizzata - benché realistica - dal momento che, ad oggi - essendo, quello presentato venerdì, un disegno di legge che potrebbe subire ulteriori modifiche e migliorie - non è stato ancora possibile effettuare il calcolo esatto delle risorse da trasferire per ogni singola provincia.