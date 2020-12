Dal Nord Ovest - Femmina di lupo investita sulla strada

Era a lato strada nel fondovalle di Angrogna, probabilmente investita nella notte da un‘auto. Un privato ha chiamato i vigili per recuperare la carcassa di un lupo. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Luserna San Giovanni e i Carabinieri forestali di Torre Pellice.

Ad una prima analisi, l’esemplare era una femmina abbastanza giovane e potrebbe essere andata in dispersione. La carcassa è stata consegnata al servizio veterinario che l’ha portato all’Università di Torino, come prevede il protocollo. Non è il primo caso di lupo investito nel Pinerolese, il 13 novembre tra Bibiana e Bagnolo Piemonte era stato recuperato un altro esemplare di femmina.