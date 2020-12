Tecnici dell'Enel scambiati per truffatori

Nel tardo pomeriggio di ieri, un 50enne residente a Valdengo, ha chiamato il 112 segnalando due persone sospette che si aggiravano in zona. In particolare, si erano presentati alla porta di casa due uomini sostenendo di dover cambiare il contatore dell'enel.

Ma l'uomo non ha voluto rischiare ed essendo che probabilmente, alla sua vista, non ispiravano fiducia ha deciso di non aprire. I militari dell'Arma, riusciti in poco tempo a rintracciare i due soggetti sospetti, hanno proceduto quindi ad effettuare gli accertamenti di rito, scoprendo che gli uomini erano fattivamente dipendenti dell'Enel, con l'incarico proprio di sostituire i contatori. Nulla di anomalo quindi.

Giusta tuttavia la chiamata al 112 in virtù del sospetto ed altrettanto giusti tutti gli accertamenti dei Carabinieri per scongiurare tentativi di truffa. La prudenza, come si dice, non è mai troppa.