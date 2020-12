Cerrione - L'ultimo addio al missionario Padre Ilario Cavaliere

Dopo la cerimonia di sabato a Padova, ieri pomeriggio alle 15 è stata la volta dell'ultimo saluto a Padre Ilario Cavaliere della "sua" Cerrione del "suo" Vergnasco. Le sorelle con i famigliari oltre al sindaco Anna Maria Zerbola, erano presenti alla cerimonia funebre e hanno accompagnato il missionario, tragicamente scomparso a seguito di un investimento nella città veneta, nella sua ultima apparizione in vita terrena.

L'87enne dehoniano ha vissuto per anni in Argentina ed è stato "un religioso e sacerdote umile, fedele e gioioso. Ringraziamo Dio per la sua presenza in mezzo a noi -ha scritto in un messaggio di cordoglio il Superiore provinciale dell’Argentina dei Sacerdoti del Sacro Cuore, padre Juan Domingo Griffone.

"Un uomo di valore, con una schietta umanità che ha saputo canalizzare in una creatività efficace, anche se umile e nascosta”, lo descrive infine Padre Enzo Brena, superiore della congregazione per la provincia dell’Italia settentrionale.