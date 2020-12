Incontri serali inaspettati con la natura. Nella prima serata di ieri, 21 dicembre, un bellissimo esemplare di volpe si aggirava incuriosito per le vie di Candelo, annusando e osservando i veicoli in transito con assoluta tranquillità. Molto probabilmente si trattava di un maschio in cerca di cibo.

Dopo aver percorso qualche metro, a favore di videotelecamera, la volpe si è allontanata dalla strada principale facendo perdere le sue tracce nelle campagne limitrofe.