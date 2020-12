Per Natale a Vigliano giochi solidali dalla Comunità "Cuori sorridenti"

La comunità "Cuori Sorridenti" dell’Associazione Fede e Luce di Vigliano Biellese ha abbracciato insieme al Comune l’iniziativa "giochi solidali".

I doni raggiungeranno i bambini cui sono destinati con un particolare augurio della Comunità, che così si racconta: “Siamo un gruppo di amici, famiglie e ragazzi con disabilità che si incontrano per vivere momenti gioiosi di condivisione, sempre caratterizzati dalla semplicità. L’intento è quello di sottrarre le famiglie dalla tentazione di isolarsi e piano piano scoprire che proprio il loro figlio può essere fonte di solidarietà e unione con gli altri. Da qui il motto che ci accompagna: “MEGLIO ACCENDERE UNA LUCE CHE MALEDIRE L’OSCURITÀ”. Grazie alla generosità di tante famiglie che ci donano giochi e altro per i nostri mercatini, il cui ricavato va per le attività ludiche dei nostri ragazzi, quest'anno - vista la situazione - abbiamo pensato di regalare ai bimbi i giochi donando a tutti un po’ di spirito natalizio. Auguriamo a tutti un sereno Natale”.

Nella foto, con l'assessore Luca D'Andrea ed il sindaco Cristina Vazzoler, la presidente dell'Associazione Fede e Luce - Comunità Cuori Sorridenti - Simona Lunardon.