Natale e funzioni religiose, ecco gli appuntamenti in cattedrale e a Oropa

Natale è ormai alle porte e sono numerosi gli appuntamenti religiosi organizzati nella cattedrale di Santo Stefano a Biella e al Santuario di Oropa. Primo appuntamento previsto per il 24 dicembre sarà la Celebrazione Penitenziale Straordinaria con assoluzione collettiva, che si svolgerà alle 16,30 a Oropa.

Secondo le indicazioni della Penitenzieria Apostolica e della Conferenza Episcopale italiana e vista la situazione di gravità sanitaria e i recenti provvedimenti legislativi, il Vescovo ha infatti deciso di rendere possibile la forma della Confessione Sacramentale, prevista dalla Chiesa, utilizzando la formula della Assoluzione Collettiva.

Secondo tale modalità, in casi gravi come guerre, pandemie o altro si può celebrare una liturgia penitenziale al termine della quale si assolvono sacramentalmente i fedeli che vi hanno partecipato senza la necessità immediata della confessione auricolare (cioè “a tu per tu” con il sacerdote).

A Oropa, sempre il giorno della Vigilia, si terrà poi la Celebrazione della novena di Natale alle 18,15 e la messa della Notte di Natale alle 20. Nel giorno di Natale invece, le messe seguiranno l'orario consueto delle festività a Oropa: 7,30 - 9 - 10,30 - 12 - 16,30 - 18,15 con i Vespri Solenni alle 15,15.

Nella parrocchia di Santo Stefano, invece, il 24 dicembre alle 18 sarà celebrata l'Eucarestia nella Vigilia, seguita alle 20,30 dalla messa Solenne Pontificale. Il giorno di Natale, messa alle 10,15 e Vespri Pontificali alle 16. Diversi gli appuntamenti previsti anche per il 26 dicembre, giorno in cui Biella celebra il suo patrono Santo Stefano: alle 10 la messa, alle 16 i Vespri, alle 18 l'Eucarestia. Per partecipare alla celebrazione di Santo Stefano è necessario registrarsi alla mail 26dicembre2020@gmail.com entro e non oltre il 23 dicembre.

Gli appuntamenti proseguiranno anche il 31 dicembre con l'Eucarestia alle 18; il 1° gennaio con la messa delle 18; il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, con la messa alle 10,15 e i Vespri alle 16.