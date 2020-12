Che bel gesto a Caprile, ragazzi della comunità Aise puliscono strada piena di rami

Ogni principio trasmesso nelle comunità terapeutiche per adulti e per minori di Aise trova un immediato riscontro nella pratica, senza restare nel paradiso delle buone intenzioni. La più recente dimostrazione è avvenuta dopo le forti nevicate di 10 giorni fa, che hanno danneggiato i boschi intorno a Caprile e ostacolato la viabilità fra la frazione Persica e Fervazzo.

I ragazzi delle comunità di Aise di Caprile, insieme agli educatori, hanno dedicato un’intera giornata a sgomberare la strada dai rami, tagliare la legna per portarla ai rispettivi proprietari e mettere in comune il rimanente per gli abitanti di Caprile.

“Fra i nostri principi educativi cardine – afferma il presidente delle comunità di Aise Dominik Müller - c’è il mettersi a disposizione della collettività per sentirsi meglio, completare il percorso di liberazione dalle dipendenze e rinascere. Siamo sempre pronti ad aiutare il territorio di Caprile e i suoi abitanti, che da oltre 25 anni ci accolgono e danno tanto, permettendoci di portare avanti il nostro lavoro. Questo rapporto all’insegna della reciprocità fa bene a tutti e consente di vedere sotto un’altra luce i nostri ragazzi”.