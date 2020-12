Progetto Emergenza Freddo a Biella: da emergenza estrema a stagione della vita

In uno scenario profondamente mutato nelle prassi, ma non certo per i bisogni che si impegna a soddisfare né per le situazioni estreme che è chiamato ad affrontare, Emergenza Freddo a Biella nell’inverno 2020/2021 potrebbe rappresentare l’esempio paradigmatico di una iniziativa corale e di territorio a cui Covid-19 ha imposto, come un vero e proprio propulsore, nuova velocità di azione e nuova visione utile per il futuro.

Emergenza Freddo nasce come progetto salva-vita, per garantire ricovero notturno ai senzatetto durante i mesi invernali, già sapendo che nel Biellese i rigori dell’inverno durano più dei tre mesi di calendario. Già dall’edizione scorsa e in modo compiuto con questa, inoltre, il senso delle parole “salva-vita” si è ampliato, comprendendo anche meccanismi forti di prevenzione dal contagio, misure igienico-sanitarie più consistenti nella considerazione che poter coinvolgere i senza tetto ospiti in tali percorsi fosse indispensabile per garantire ulteriore sicurezza per la salute di tutto il territorio.

La gestione di per sè complessa e articolata di un progetto che si impegna da 8 anni a garantire 25 posti letto e altrettanti pasti per circa 140 notti consecutive, affronta quest’anno la sfida di ampliare il numero le sedi di permanenza degli ospiti accolti, per garantire il distanziamento sanitario e, sfida nella sfida, aggiungendo spazi e ore di servizio per una accoglienza diurna resasi necessaria proprio in logica di limitazione verso lo zero delle possibilità di contagio.

E così dalla sera del 18 novembre scorso, ai posti storici della Pronta Accoglienza del Centro Borri di vicolo del Ricovero (scesi da 20 a 15 per il rispetto delle norme di distanziamento), se ne sono affiancati altri 10 in “accoglienza diffusa”, in strutture reperite da Caritas, come già sperimentato positivamente lo scorso marzo nella precedente edizione dell’iniziativa, già stravolta in itinere dall’emergenza covid.

Ed è su questo dato che occorre porre attenzione, perché qui sta la “rivoluzione copernicana” dell’Accoglienza Plurale che trova in Emergenza Freddo il suo momento di massima intensità ma che, è bene sottolinearlo, dura tutto l’anno per sostenere le situazioni più estreme di marginalità presenti sul nostro territorio.10 posti anziché i consueti 20 perché nel mentre, a partire dallo scorso marzo, al tempo del primo lock-down, si è intensificato l’inserimento di molti senza fissa dimora (ben 30 persone al 31 agosto scorso) nei percorsi di “housing first” azione che ha permesso oggi di non dover ricorrere, per loro, alle postazioni di emergenza.

A questo risultato di grande rilievo (si pensi che nella città di Torino i percorsi “housing first” attivati sono 50 (dato report Federazione Italiana Organismi persone Senza Dimora biennio 2017-2019 pubblicato a ottobre 2020) e si immagini di mettere a paragone l’estensione delle due città e il numero di residenti che nel capoluogo di regione è 5 volte quello dell’intera provincia di Biella…) occorre aggiungere una sottolineatura importante per l’ampliamento del servizio diurno. Dopo che da un paio d’anni si era avviata la sperimentazione del “Tè delle 5” che anticipava di un paio d’ore l’accesso all’Emergenza Freddo per la cena e il pernottamento, quest’anno sempre la “propulsione” generata dal covid ha reso opportuna l’apertura dello spazio diurno dalle 15.00 alle 19.00 presso i locali della Casa dei Popoli e delle Culture di via Novara, sempre in locali Caritas, per chi non ha un posto dove stare durante il giorno, dando priorità agli ospiti del dormitorio e offrendo così un luogo caldo, opportunità di socializzazione e monitoraggio delle condizioni di salute.

Un passo alla volta, affrontando a viso aperto con competenza e prontezza la sfida del doppio rischio sanitario, il progetto si sta evolvendo tracciando una traiettoria innovativa che interpreta il bisogno degli “invisibili” di ritrovare occasioni protette di più lunga durata per ricostruire le loro biografie e ricucire così tratti lacerati di esistenze ai margini. Perché affrontare il freddo non sia più solamente un’emergenza e un rischio per la salute ma una più consueta e gestibile stagione della vita.

Progetto realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Sottoscrittori Protocollo: Città di Biella, Consorzio I.R.I.S., CISSABO, Caritas Diocesana Biella, ATS Accoglienza Plurale (capofila coop. Maria Cecilia), Croce Rossa Italiana sez. Biella, Centro Territoriale per il Volontariato, ASL BI, Gruppi di Volontariato Vincenziano, ACLI Biella, Associazione Papa Giovanni XXIII di Biella, Associazione La Rete, Associazione Tunka.