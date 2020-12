Premiazione studenti meritevoli Benna

Sabato 19 dicembre in Piazza della Roggiona, l'Amministrazione Comunale di Benna ha organizzato una cerimonia per la consegna degli attestati di merito ai ragazzi che hanno concluso il ciclo di studi alla Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con ottimi risultati nell'anno scolastico 2019/2020.

Tradizionalmente, la premiazione avveniva durante lo spettacolo natalizio della Scuola Primaria, ma questa volta a causa delle restrizioni dovute al Covid non è stato possibile organizzare il classico appuntamento. Dieci in tutto i ragazzi premiati. Per la Scuola Primaria: Marta Bocca, Marco Carrer, Alice Piantino, Maira Beatrice Piasentin e Alice Rosa. Per la Scuola Secondaria di Primo Grado: Lara Bandiera (10 e Lode), Filippo Berto (10 e Lode), Giada Mello Grand, Alessandra Monteleone e Giulia Provera (10 e Lode).

"Ci tenevamo, nonostante il periodo complicato, a rivedervi e a farvi sentire il nostro affetto - dice il sindaco Cristina Sitzia - è stato un anno scolastico ancora più difficile di tutti i precedenti e voi, cari Ragazzi, non avete mollato, anzi avete confermato il vostro impegno e le vostre capacità". Un saluto particolare, è stato quello rivolto ai ragazzi più grandi con cui si hanno meno occasioni di incontro rispetto ai più piccoli, qualcuno di loro ha addirittura intrapreso un nuovo percorso scolastico fuori regione, lontano dalla famiglia e dai propri affetti.

"Mi fa piacere vedere che voi siete gli stessi ragazzi che abbiamo premiato alla fine della Scuola Primaria, tre anni fa, questo a conferma che anche la nostra piccola scuola offre un percorso didattico di qualità" ha concluso il primo cittadino.