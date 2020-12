Guasto a Santhià, ritardi sulla Torino-Milano

Erano circa le 5 quando un guasto, all'altezza di Santhià, ha bloccato la circolazione ferroviaria sulla linea normale della Torino-Milano. I disagi hanno preso ad accumularsi fino a far salire i ritardi nei viaggi a circa 60 minuti. Ritardi anche sul percorso Biella-Santhià.

Per i passeggeri bloccati sono stati attivati servizi sostitutivi tramite bus tra Chivasso e Ivrea, tra Chivasso e Novara e anche verso Vercelli. Complessivamente sono stati 6 i treni cancellati (quattro dei quali, appunto, surrogati dall'uso dei pullman). Ritardi per altri 30. Tutto normale, invece, sulla linea ad Alta Velocità.

L'ultimo aggiornamento delle 10.30 rivela che il traffico è in graduale ripresa, dopo l'intervento dei tecnici, con un maggior tempo di percorrenza fino a 130 minuti per i treni in viaggio.