Coronavirus, 14 comuni Covid free e casi positivi sempre in calo nel Biellese: ecco la mappa dei contagi

Colori sempre più chiari nel Biellese. Lo si evince dalla mappa interattiva della Regione Piemonte che mostra in tempo reale l'andamento dell'epidemia Covid sul nostro territorio.

Casi positivi in discesa in buona parte dei comuni della provincia, specialmente nei grandi centri: Biella passa dai 193 di sette giorni fa ai 184 attuali, così come Candelo (da 30 a 22), Cossato (da 41 a 37), Gaglianico (da 10 a 9), Occhieppo Inferiore (da 18 a 12) e Superiore (da 5 a 3), Ponderano (da 19 a 9), Sandigliano (da 8 a 3) e Valdengo (da 7 a 4). Vigliano Biellese, invece, resta fermo a 24, come una settimana fa. Leggeri balzi in avanti in altri comuni come Cavaglià (28), Coggiola (15), Pollone (11) e Valdilana (41).

14, invece, sono le realtà comunali libere dalla presenza del coronavirus: erano 10 la scorsa settimana. Oltre a Campiglia Cervo, Curino, Gifflenga, Graglia, Massazza, Piedicavallo, Rosazza, Torrazzo, Vallanzengo e Villanova Biellese si aggiungono Ailoche, Caprile, Muzzano e Veglio. Infine, si portano a 58 i comuni che restano sotto i 10 casi.

I dati arrivano dall’Unità di crisi Covid della Regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, 21 dicembre.