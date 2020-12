Biella - Ricordato l'eccidio di San Cassiano FOTO

Commozione questa mattina per il 77° anniversario dell'Eccidio di piazza San Cassiano. Per via dell'emergenza sanitaria in corso è stata una cerimonia ridotta. Alle 9,30 il ritrovo di una delegazione ristretta di partecipanti tra i quali il sindaco Claudio Corradino che ha deposto la tradizionale corona di alloro in piazza Giovanni Bosco.

Presenti il prefetto di Biella Franca Tancredi, il presidente dell'Anpi biellese Gianni Chiorino e diversi esponenti delle varie associazioni partigiane. Sono passati 77 anni dal 22 dicembre 1943 quando le truppe di occupazione naziste fucilarono in Riva sette persone, per rappresaglia dopo un attentato che era costato la vita a due soldati tedeschi.

Morirono Carlo Giardino, 51 anni, Norberto Minarolo, 49 anni, Aurelio Mosca, 23 anni, Pierino Mosca, 51 anni, Francesco Sassone, 55 anni, Basilio Bianco, 19 anni. Alfredo Baraldo, 18 anni, partigiano di Vercelli, sopravvisse per miracolo con una pallottola nel fianco perché venne creduto morto dal plotone d'esecuzione.