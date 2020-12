Biella, partita la distribuzione dei buoni spesa alle famiglie: arrivate oltre 650 richieste

Come preannunciato, sabato mattina sono stati distribuiti i primi buoni spesa a 88 nuclei familiari della nostra città, a soli 15 giorni dall'emanazione del decreto governativo.

Dalle 9 alle 13 gli assessori Isabella Scaramuzzi e Gabriella Bessone, coadiuvati da due volontari della nostra Protezione Civile, hanno distribuito i primi buoni spesa. Complessivamente sono pervenute oltre 650 richieste per le quali è ancora in corso l’istruttoria ma si sta lavorando per distribuire tutti i buoni prima di Natale.

Gli assessori, che hanno consegnato personalmente nelle mani degli aventi diritto i buoni spesa, hanno così commentato: “E' stata una mattinata densa di emozioni, qualcuno ha pianto nel riceverli, tutti ci hanno ringraziato, ancora una volta la nostra Amministrazione è vicina a chi, in questo periodo ‘maledetto’, ha sofferto e sta soffrendo a causa della diminuzione o della cessazione del proprio lavoro. Tanti hanno ancora rappresentato la mancanza dell’auspicata cassa integrazione del primo periodo di lockdown”.

Ricordiamo che i ‘buoni spesa’ sono utilizzabili dai beneficiari presso uno o più esercizi commerciali tra quelli di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Biella.