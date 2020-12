A Curino buoni spesa fino a gennaio e solidarietà in alto: donazione di 5mila euro

Il comune di Curino scende in campo emettendo altri buoni spesa per le famiglie piegate dall'emergenza coronavirus.

A darne comunicazione il consigliere comunale Marco Ascari, che insieme al sindaco Adriano Buzio e al vice Valter Fila Robattino, ha portato il suo contributo in questa fase: “Sono stati emessi 150 buoni dal valore di 25 euro l'uno che copriranno l'intero mese di dicembre e la prima settimana di gennaio. Eventuali domande devono essere depositate in Comune. Ringraziamo anche la famiglia Gianadda per la donazione di 5mila euro, utilizzata a favore della comunità di Curino”.