Da La Pace arriva il box di Natale, per un 25 dicembre all'insegna della bontà comodamente da casa

Sono numerose le famiglie che ogni anno decidono di festeggiare il Natale al ristorante, ma questa volta non sarà possibile. Per questo, con il desiderio di non far mancare ai suoi clienti il piacere di celebrare le festività natalizie nel proprio locale di fiducia, il ristorante pizzeria La Pace ha realizzato il box di Natale a domicilio.

Due i menù disponibili, uno a base di carne e uno di pesce. Il primo è composto da una trita di Fassone con cuori di carciofi e scaglie di Grana, melanzane alla parmigiana, lasagnette com radicchio rosso e gorgonzola, agnolotti freschi di carne al ragù antico e brasato al Barolo con patate al forno.

Il secondo menù prevede invece un'insalata di mare mista tiepida, gamberetti in salsa cocktail, lasagnette di pesce, paccheri di Gragnano con capesante e zucchine, branzino al forno con patate, pomodorini e olive taggiasche. Completano le due versioni il pane di produzione del ristorante e un dolce a scelta tra la Pastiera napoletana e il Tronchetto di Natale con copertura di cioccolato.

Il menù di carne costa 25 euro, quello a base di pesce 35 euro. E per i più piccoli è disponibile il menù bambini, a 12 euro, che comprende lasagne alla bolognese e hamburger con patatine dipper. Non può mancare un buon vino: per 2 menù ordinati La Pace darà in omaggio una bottiglia da 0,375 cl; se i menù sono 4, la bottiglia sarà da 0,75 cl.

Le consegne saranno effettuate a Biella e nei paesi limitrofi.

La Pace vi aspetta in via Garibaldi 6 a Biella. Per info e prenotazioni telefonare ai numeri 015/21930 - 339/1998307 - 342/1400422.