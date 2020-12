Panificio Tanzi Mattia: bontà natalizie 100% artigianali FOTO

Se parliamo di Natale, a maggior ragione, non possiamo non parlare dei prodotti freschi e artigianali offerti dal Panificio Tanzi Mattia. I torcetti tradizionali, i biscotti di frolla, i bacioni di dama e le crostatine per tutti i gusti, dalla marmellata alla crema di pistacchio, sono solo alcuni tra i prodotti in voga in questo periodo.

E il panettone? “Il panettone è uno dei nostri punti forti, abbiamo ben cinque varietà di panettoni artigianali” sottolinea il proprietario. Per gli amanti della tradizione c’è il classico panettone con canditi, quello con le gocce di cioccolato o quello al cioccolato bianco e frutti di bosco. Per chi, invece, vuole provare qualcosa di nuovo senza però dover rinunciare a bontà e freschezza ci sono i due panettoni speciali, quello con pesca, cioccolato e amaretto e quello con mela, fichi, noci ed uvetta.

Voglia di festeggiare il Natale con dolcezza? Mattia, Monica, Angelo e i loro prodotti vi aspettano in Via Pietro Micca 28 a Biella.

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 13 e dalle 16 alle 19 - Sabato dalle 6 alle 13. Orario festivo: Il 24 dicembre dalle 6 alle 15 e il 26 dicembre dalle 8 alle 12.

Per info: 015 370 0370 - 331 8879158.