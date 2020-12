La magia del Natale vive da Cioccolato Taf, i dolci delle feste pronti per essere consegnati in tutto il Biellese

In vista del nuovo Decreto Natale, Cioccolato Taf si impegna a effettuare le consegne su Biella e provincia dei suoi prelibati dolci, prodotti proprio per le festività natalizie.

Un’occasione per vivere la magia del Natale anche in un anno difficile come il 2020, attraverso le speciali preparazioni della titolare Titti Apicella, che per quest’anno propone diverse novità: il Tronchetto al pistacchio e frutti rossi, con base di Pan di Spagna farcito con crema chantilly al limone e frutti rossi (lamponi e ribes) e copertura di cioccolato bianco al pistacchio; il Tronchetto al Gianduia, composto di Pan di Spagna con chantilly al Gianduia e copertura al cioccolato fondente.

New entry 2020 è la torta di “Natale con le stelle”: una torta moderna composta da una bavarese al cioccolato fondente con base di daquoise al cacao, croccantini di frutta secca e all’interno mousse al cioccolato bianco con amarene, rifinita da una copertura a specchio al cioccolato fondente. Da sempre attenta alle diverse esigenze dei suoi clienti, Titti Apicella ha realizzato i suoi dolci utilizzanti tutti ingredienti senza glutine.

E per il brindisi? Non può mancare il Moscato 2020 firmato da Cioccolato Taf. Le consegne saranno effettuate sia a Biella che in tutta la Provincia, anche nei giorni di zona rossa. E per gli ultimi acquisti natalizi, per ritirare prodotti ordinati sullo shop online (www.cioccolatotaf.it) o semplicemente per gustarsi una buona cioccolata calda da asporto durante una passeggiata, è possibile recarsi in negozio negli orari di apertura:

Martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 dicembre dalle 7,30 alle 19,30

Natale, Santo Stefano e 27 dicembre dalle 8 alle 12,30.

Le consegne saranno effettuate ad un prezzo di 2 euro per la città di Biella, mentre per i paesi della provincia il costo varia dai 4 ai 9,50 euro in base alla zona da raggiungere. La consegna è gratuita per ordini superiori a 59,50 euro. La cioccolateria più buona di Biella vi aspetta in via Garibaldi 5.

Per info e prenotazioni: Tel. 01522341 - info@cioccolatotaf.it - cioccolatotaf.it - Pagina Facebook Cioccolato Taf - Instagram cioccolato_taf.