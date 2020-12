Open day alla scuola primaria di Andorno, questa sera si aprono le porte virtuali

Questa sera, lunedì 21 dicembre, alle 18, l'Istituto Comprensivo di Andorno Micca apre nuovamente le sue porte virtuali, questa volta per accogliere i futuri allievi della scuola primaria.

La formula adottata dalla scuola media sabato scorso è risultata efficace e soddisfacente tanto da venire riproposta con la seguente scaletta: alle 18 la dirigente professoressa Martinelli accoglierà bambini e genitori; alle 18.15 verranno presentati i progetti che arricchiscono l'offerta formativa: musica e teatro, scienze motorie con progetti sportivi sul territorio, pensiero computazionale e robotica che aiutano a sviluppare le competenze logico-matematiche, e-Twining con la partecipazione a progetti europei che hanno già regalato molte soddisfazioni all'istituto.

Anche il nuovo curricolo di educazione civica sarà affrontato come approccio alla cittadinanza attiva, in modo da favorire la crescita personale degli allievi lungo il percorso che li porterà dalla scuola dell'infanzia alla scuola media nell'ottica di continuità educativa e didattica propria di un istituto comprensivo. Alle 18.40 le responsabili delle scuole di Andorno, Campiglia Cervo, Pralungo, Sagliano Micca, Tavigliano e Tollegno condurranno i visitatori in un tour virtuale dei plessi.