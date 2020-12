Benna e il suo sindaco Cristina Sitzia in finale nel contest di Edoardo Raspelli

Nelle settimane scorse, il Comune di Benna ha partecipato al "Sindacontest", un'iniziativa social di promozione del territorio, ideata da Edoardo Raspelli, Riccardo Reina (Casa di produzione Vibra e Personal Reporter News) e Davide Ferrari (ex sindaco di Galliate) attraverso il gruppo facebook "Se sei Sindaco", un gruppo di cui fanno parte oltre 1800 primi cittadini di tutta Italia.

I Sindaci partecipanti all'iniziativa hanno raccontato in prima persona il proprio paese con le proprie eccellenze, chi gastronomiche e chi artistiche e culturali. La voce del Sindaco di Benna, Cristina Sitzia, fa da narrazione ad un video di oltre cinque minuti alla scoperta del piccolo paese biellese, attraverso un racconto da cui traspare l'affetto e il legame per il proprio territorio. Ed è proprio questo che ha spinto Edoardo Raspelli a decretare i cinque finalisti del contest, tra cui Benna, che nei prossimi giorni si contenderanno la vittoria che consiste nella diretta streaming della prima puntata di "Social Raspelli On Air", un nuovo format dedicato alla conoscenza delle piccole eccellenze locali.

"Ci ho messo alcuni giorni perchè voi, cari Primi Cittadini dei 1836 comuni di "Se sei Sindaco" ci avete mandato non filmati e scritti ma emozione, commozione, testimonianze di grande affetto per i vostri territori, per le vostre terre" - ha esordito Raspelli nell'annunciare i finalisti. Benna e il suo sindaco se la giocheranno con i colleghi di Carbonara al Ticino (Pavia), Cerano (Novara), Gerre de' Caprioli (Cremona) e Sorbolo Mezzani (Parma).

"Questa opportunità è una buona occasione per far conoscere il nostro paese ad un grande pubblico, ogni piccolo borgo in Italia ha la fortuna di racchiudere al proprio interno: storia, tradizioni e piccoli tesori, troppo spesso dimenticati o sottovalutati, invece a volte, basterebbe provare a guardare con occhi diversi e più attenti anche i nostri luoghi per scoprire quanta bellezza ci circonda" racconta il sindaco di Benna. La puntata della finale sarà trasmessa mercoledì 23 dicembre alle ore 19 sulla Pagina Facebook PersonalReporterOfficial.