Scatta l'allarme della farmacia in via Milano: furto in atto

E' scattato l'allarme sonoro della farmacia di Vigliano in via Milano, nella serata di ieri. Raggiunto il negozio, le forze dell'ordine hanno constatato che era stato forzato il registratore di cassa e aperto un cassetto contenente tutta la moneta. Il furto portato a termine è stato di poco valore ma questo non ha escluso che i militari abbiano aperto un'indagine.