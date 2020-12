Profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Giorgio Novaretti. Aveva 50 anni

Profondo cordoglio a Gaglianico per la scomparsa di Giorgio Novaretti. Aveva 50 anni e viveva a Gaglianico. L'uomo è stato colto da un improvviso malore nella tarda serata di domenica 20 dicembre, nella sua abitazione.

E' stata allertata l'ambulanza del 118 dove i sanitari hanno tentato invano, per oltre mezzora, la rianimazione. Novaretti era conosciuto e stimato artigiano e partecipava sempre alle adunate degli Alpini. E' il figlio di Mario attuale presidente di Ascom Biella, titolare del negozio di florovivaismo in via Torino a Biella oltre che un passato da sindaco dello stesso comune alle porte di Biella.

Giorgio Novaretti lascia nel dolore il papà, la sorella Simona e la compagna Consuelo oltre ai famigliari. Il rosario verrà recitato nella chiesa parrocchiale di Gaglianico martedì 22 dicembre alle 18. I funerali verranno celebrati mercoledì 23 dicembre alle 10 sempre nella stessa parrocchia.