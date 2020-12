Incidente a Sandigliano: due auto e un furgone coinvolti

Un incidente è avvenuto pochi minuti fa, alle 17,40 circa, a Sandigliano tra tre mezzi. Dalle primissime ricostruzioni sembrerebbe che la Fiat condotta da una giovane automobilista si sia scontrata con un furgoncino. L'urto avrebbe scaraventato la macchina in mezzo all'incrocio delle vie Casale e Dante, zona Madonnina, che a sua volta sarebbe venuta a contatto con una terza autovettura.

E' intervenuta l'ambulanza del 118. Da quanto emerge dal racconto di testimoni, a finire in ospedale per gli accertamenti del caso, sarebbe una ragazza. I rilievi per stabilire l'esatta dinamica sono affidati alla Polizia. Traffico rallentato per permettere le operazioni di soccorso, rimozione mezzi e pulizia strada affidata agli operatori di Ambiente e Sicurezza.