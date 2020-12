Con Amici della Lana arrivano le “Perle di Lana

Amici della lana ha da sempre a cuore la diffusione della cultura della lana e quest’ inverno non va in letargo ma lavorerà on line per divulgare la bellezza di questa fibra tessile. Vogliamo infatti far conoscere le possibilità creative e i vantaggi della lana e per farlo l’associazione sta promuovendo una serie di piccoli video dal titolo “Perle di lana”. Inizieremo a scoprire la meraviglia della feltratura con Marielle Dumiot, deliziosa signora dai grandi occhi azzurri, arrivata dalla Francia in Valle Cervo negli anni ‘80.

Sicuramente conoscete Marielle perchè l’avrete incontrata passando dalla sede dell’ ATL a Biella, dove per 15 anni ha lavorato, dispensando ottime informazioni, gentilezza e sorrisi, prima di andare in pensione e dedicarsi alla sua Valle di adozione, la Bürsch, e alla sua grande passione: la lana! Marielle è affascinata dalla morbidezza della lana, anzi dalla “morbidosità della lana”, lei ha messo radici nel nostro territorio e la lana, così tipica del nostro Biellese, è diventata un mezzo per scoprirlo e amarlo ancora di più. Per Marielle la feltratura non è solo un hobby ma è un mezzo per condividere una passione: dal suo desiderio di manipolare una materia antica fino a trasformarla in un oggetto di uso quotidiano sono nati durante la scorsa estate a Miagliano, nell’ambito di Wool Experience, due appuntamenti incentrati proprio sulla feltratura, in cui abbiamo potuto godere della sua esperienza.

Come condividere ancora questa passione in un momento così strano in cui gli incontri in presenza non sono consigliati? Con Amici della lana, grazie alla complicità di Identità Sonore di Ted Martin Consoli, e dell’équipe dell'associazione (Maria Laura Delpiano, Manuela Tamietti e Davide Varesano) e agli esperti della lana presenti sul territorio, tutte le famiglie e i bambini avranno la possibilità di seguire le “Perle di lana” , dei brevi video on line in cui si esplorerà la gentilezza della feltratura.

A partire da fine dicembre, e per i due mesi seguenti, verranno pubblicati diversi tutorial (alcuni brevi e altri di una decina di minuti) che vedranno Marielle Dumiot protagonista, con l’obiettivo di far conoscere la preziosa fibra e poter realizzare con i vostri bambini dei piccoli deliziosi oggetti di lana feltrata. Seguiranno altri video, altre perle, relativi sempre alla lana ma anche alla fabbrica (Lanificio Botto) e al suo villaggio operaio. Appuntamento quindi sulle pagine di FB di Amici della lana, sul sito www.amicidellalana.it e su altri canali, per realizzare il vostro manufatto creativo.

Per informazioni amicidellalana@gmail.com