A Pralungo arriva la gara virtuale di presepi per famiglie e giovani

Il Covid-19 non frena l'entusiasmo dell'associazione Genitori&Giovani di Pralungo che, per le festività di Natale, ha dato vita all'iniziativa PresepiAMO.

A spiegare di cosa si tratti la stessa realtà di Pralungo: “Invitiamo le famiglie a postare la foto del vostro presepe, sia esso tradizionale, originale o, perché no, fatto utilizzando materiali di recupero. L'iniziativa finirà il 6 gennaio 2021, con la premiazione virtuale dei 3 migliori presepi (uno tra i tradizionali, 1 tra gli originali ed 1 tra quelli realizzati con materiali riciclati) con visibilità in un post dedicato per l'occasione. Per partecipare occorre postare il materiale sulla pagina Facebook dell'Associazione o inviare una email a genitoriegiovani@gmail.com”.