Portula, tante iniziative alla scuola primaria per un Natale all'insegna di gentilezza e solidarietà

Un Natale all’insegna della gentilezza e della solidarietà alla Scuola Primaria di Portula.

A descrivere le iniziative il corpo docenti del plesso scolastico: “È questo un anno particolare, pieno di restrizioni e difficoltà, in cui non abbiamo potuto fare il nostro tradizionale spettacolo di Natale con canti, balli e scambio di auguri. Le insegnanti e gli alunni della Scuola Primaria di Portula hanno così pensato ad azioni di gentilezza e solidarietà per augurare Buon Natale a chi forse in questa festa si sente solo o è in difficoltà o semplicemente per ringraziare chi ogni giorno si impegna perché tutto a scuola funzioni bene. Abbiamo pensato alle persone molto anziane di Portula che, a causa del Covid, non possono uscire di casa e forse passeranno il Natale lontano dalle loro persone care. Tutte le classi si sono impegnate nel creare dei bigliettini d’auguri da spedire alle persone ultranovantenni di Portula. Abbiamo scoperto che sono in tutto 27, 24 donne e 3 soli uomini, che ben 10 persone sono nate nel Veneto e che pertanto anche noi siamo un popolo di migranti. Inoltre questa iniziativa è stata anche l’occasione per i nostri alunni di riscoprire, la bellezza di preparare una lettera, di imbustarla scrivendo l’indirizzo, metterci il francobollo (abbiamo scoperto che molti bambini non sapevano neppure cosa fosse un francobollo) e andare alla Posta del paese per spedirla”.

“Abbiamo pensato alle persone che in questo periodo sono più in difficoltà aderendo all’iniziativa Scatole di Natale – proseguono - ogni classe ha preparato tre o più scatole, mettendo all’interno oggetti donati dagli alunni e dalle insegnanti. Gli alunni della classe prima stanno sperimentando un particolare calendario dell’Avvento, in cui a turno pescano una caramella e un cuore con il nome della persona a cui regalare un sorriso e un loro disegno con gli auguri di Buon Natale. Abbiamo scelto di ringraziare tutte le persone che ogni giorno si impegnano a far sì che tutto a scuola funzioni per il meglio e si possa continuare a venire a scuola in presenza. Infine tutti i bambini hanno contribuito a rendere più bello l’Albero di Natale allestito nell’atrio del Municipio donando un proprio addobbo”.