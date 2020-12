Batte un grande cuore a Crevacuore, enorme successo per l'evento Telethon

Enorme successo per l'iniziativa Telethon realizzata a Crevacuore con la distribuzione del Cuore di cioccolato. “Grazie ai cittadini per l'aiuto dato alla ricerca – ha commentato il sindaco Ermanno Raffo – Già alle 11 della mattina sono stati esauriti tutti i prodotti esposti. Grazie anche alla Pro Loco di Crevacuore per la preziosissima collaborazione. Sono stati raccolti quasi 300 euro che verranno dati alla Fondazione Telethon”.