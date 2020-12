Farmacia San Martino di Camburzano, mercoledì tamponi rapidi Covid-19

In seguito al successo delle prime due giornate, e su richiesta di alcuni cittadini, la Farmacia San Martino di Camburzano, in collaborazione con lo Studio Infermieristico Biellese, hanno deciso di proporre la terza giornata dedicata ai tamponi rapidi.

Si è pensato di fissare una data a ridosso delle feste, per offrire l’opportunità a residenti e non, di sentirsi più sicuri. Chiunque fosse interessato può contattare la farmacia per poter aver informazioni e se lo desiderano prenotare il test. I risultati saranno forniti in 15 minuti. Lo screening avrà luogo nel pomeriggio del 23 dicembre, a partire dalle 15.30.

Per informazioni e prenotazioni: 015.2594196 o 015 666039 (Studio Infermieristico Biellese).