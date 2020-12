Trenino Biella- Oropa e Monastero Cluniacense tra i “Luoghi del Cuore” del FAI più votati nel Biellese

A pochi giorni dalla conclusione della 10° edizione de I Luoghi del Cuore, il trenino Biella-Oropa e il Monastero Cluniacense dei Santi Pietro e Paolo di Castelletto Cervo confermano il buon trend registrato negli scorsi mesi ottenendo i favori degli utenti biellesi. Il 15 dicembre scorso è terminato, infatti, il censimento nazionale dei luoghi da non dimenticare promosso dal FAI - Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. La classifica definitiva verrà pubblicata tra i mesi di febbraio e marzo del 2021.

In attesa di conoscere i dati definitivi, i due beni biellesi hanno raccolto insieme quasi 6mila voti in totale: come riporta la classifica del FAI, il progetto di ripristino e recupero della vecchia tranvia ha raggiunto l'81° posto nazionale, con 3379 voti a favore; segue il sito monastico che ha superato le più rosee aspettative ottenendo 2481 voti e un buon 117° posto.

“Abbiamo consegnato tra le 400 e le 500 firme cartacee che si andranno ad aggiungere ai conteggi di queste settimane – sottolinea il capo delegazione del FAI Biella Davide Furfaro – A marzo dovremo poi avere la graduatoria definitiva. Siamo soddisfatti: è la prima volta che si raggiunge un risultato simile. Ringraziamo tutti i biellesi che ci hanno creduto fino alla fine. È il primo tassello di un lungo e ambizioso progetto che punta a valorizzare i beni del nostro territorio”.

Ricordiamo che la Tranvia Biella - Oropa, attiva dal 1911 al 1958, resta tutt'oggi uno dei simboli della nostra provincia. Secondo il progetto di recupero, si dovrebbe riportare il trenino lungo un percorso che, partendo dalla città di Biella, raggiungerà Pollone per poi attraversare il Parco della Burcina e proseguire verso il Favaro fino a ricollegarsi con il vecchio sedime esistente, ripercorrendo così lo storico e spettacolare tracciato fino al Santuario di Oropa.

Il Monastero Cluniacense di Castelletto Cervo, invece, è un monumento unico nel suo genere, con i suoi oltre 930 anni di storia, tanto da conservare l'originario nartece con 5 campate di volte a crociera.