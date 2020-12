Roppolo, in arrivo ai cittadini calendario insieme a mascherine

Buone notizie per i cittadini di Roppolo. A comunicarle il sindaco Renato Corona sui canali social del Comune: “Sono arrivati i nuovi calendari e stiamo iniziando la distribuzione a domicilio unitamente ad un foglio informativo di ciò che abbiamo fatto nel 2020. Verranno consegnate anche 2 mascherine chirurgiche per ogni componente il nucleo familiare, acquistate con il contributo dei donatori olandesi. Non è dovuto nulla, ma se qualcuno vuole contribuire con un'offerta è sempre bene accetta e verrà versata nel Fondo Comunale Covid-19, utilizzato esclusivamente per aiuti nei confronti della cittadinanza”.