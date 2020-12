Miagliano, nuovo regalo per la scuola materna: intervento da 20mila euro di efficienza energetica

Nonostante l'anno 2020 reso complicato dall'emergenza Covid, il comune di Miagliano si attiva nuovamente con un nuovo investimento alla scuola materna nell'ambito dell'efficienza energetica. Non appena le porte della scuola chiuderanno per le festività natalizie, inizieranno i lavori nella struttura.

“Un regalo – spiega il sindaco Mognaz – che posiamo sotto l’albero di Natale della nostra Materna e che prevede la sostituzione di tutti i punti luminosi interni ed esterni con apparecchi led; combiniamo quindi benefici in termini di efficienza, risparmio e qualità dell’illuminazione a beneficio dei bambini”. L’intervento vale circa 20mila euro e trova finanziamento in ragione di un contributo statale; unitamente a questa operazione, verranno poi effettuate le tinteggiature di alcuni locali e l’installazione di nuove tende in tutti saloni.

“Proseguiamo - conclude il primo cittadino - il percorso iniziato nel 2015 con la conversione a led di tutta l’illuminazione pubblica, passi importanti che sono solo il principio di un lungo cammino che ci porterà a migliorare progressivamente strutture e territorio pubblico”.