Il vaccino anti-covid è davvero sicuro? L’esperto: “È un vaccino intelligente, sono fiducioso”

“Sicuramente è un vaccino rivoluzionario e questo perché mai prima d’ora è stato prodotto un vaccino genetico (a RNA)” esordisce il biologo biellese Giovanni Sozzi “Detto ciò, più che le opinioni, penso sia utile guardare ai dati.

Il 10 dicembre il New England Journal of Medicine, una delle riviste più autorevoli in campo medico, ha pubblicato uno studio interessante. Su 43.000 soggetti, alla prima metà è stato iniettato il vaccino della Pfizer/ BioNTech, mentre all’altra metà placebo (sostanza priva di qualunque effetto). La cosa interessante è che se nella metà realmente vaccinata i casi di covid sono stati solamente 8, nell’altra metà sono stai ben 162.

Da questi dati ne deriva un’efficacia del 95% che, in termini di ricerca scientifica, è un risultato davvero eccezionale. Circa il tema sicurezza, che è forse l’aspetto più temuto, il dottore si è voluto basare nuovamente sui dati pubblicati perché “al contrario delle opinioni, i dati basati sull’evidenza sperimentale sono oggettivi”: “Dei 21mila soggetti sottoposti a vaccinazione, solo lo 0,9% dopo la prima iniezione e in meno del 2% in seguito alla seconda dose, ha avuto effetti collaterali gravi. Gli effetti postiniezione più comuni sono stati cefalea (mal di testa) e astenia (debolezza)".

” In sintesi questo vaccino oltre ad essere innovativo dal punto di vista biotecnologico, sembrerebbe esserlo anche sotto l’aspetto della sicurezza. L’augurio che faccio a tutti noi è che questi risultati possano confermarsi sia a lungo termine che sui grandi numeri salvando così innumerevoli vite e indicandoci la giusta via per uscire al più presto da questa pandemia”.

In Italia, e quindi in Piemonte, il V-Day è fissato a domenica 27 dicembre ma per poter rispettare le previsioni occorre l’approvazione di Ema e Aifa. L’agenzia europea per i medicinali (Ema), che approverà il vaccino probabilmente prima di Natale, assicura la massima prudenza.