Candelo rientra tra le location selezionate in regione: approvato protocollo con Film Commission Torino Piemonte

Candelo approva il protocollo d’intesa con Film Commission Torino Piemonte: in questo modo rientrerà a pieno titolo tra le location selezionate a livello regionale, un database che i produttori cinetelevisivi consultano per trovare Una vetrina con benefici di lungo periodo, in termini di visibilità, per le località coinvolte, valorizzate nella loro essenza architettonica, storica e naturalistica: un ulteriore strumento di promozione del territorio con positive ricadute anche dal punto di vista economico per l’indotto locale.

Il sindaco Paolo Gelone commenta così: “Con questo protocollo raggiungiamo un altro risultato positivo in un anno come il 2020, difficile e complesso, ma in cui abbiamo continuato a lavorare con il massimo impegno nell’ottica della crescita e dello sviluppo di Candelo, per avere più possibilità e strumenti possibili in modo da ripartire con forza. Film Commission rappresenta un riferimento per le produzioni nazionali e internazionali e per gli operatori del cinema e del settore cinematografico e audiovisivo: Candelo entra così in un circuito di location di qualità, così come merita vista la bellezza dei nostri patrimoni, la storia e le tante esperienze cinetelevisive del passato, in modo che possano nascere nuove occasioni in futuro con il borgo e con il paese di nuovo protagonisti davanti alle telecamere”.

“Siamo molto felici di aver siglato un protocollo d’intesa con il Comune di Candelo, rafforzando ulteriormente le connessioni tra il nostro lavoro e l’intero territorio piemontese.” Così il Presidente di Film Commission Torino Piemonte Paolo Damilano commenta questo risultato, aggiungendo che “speriamo di poter presto collaborare attivamente e magari utilizzare il meraviglioso e suggestivo ricetto di Candelo come location cinematografica, come già avvenuto in passato”.