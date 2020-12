Biella, controlli in centro e tanta gente per l'ultimo regalo di Natale. Moscarola: “No assembramenti, seguite regole”

Assembramenti per lo shopping natalizio nelle maggiori città italiane ma non a Biella. Complice il maltempo e le decise raccomandazioni di questi giorni, si è vista meno gente in via Italia nell'ultimo weekend libero e disponibile per fare acquisti prima della stretta di Natale. Tra sabato e domenica, non si sono viste le scene dell'altra settimana, con il rispetto delle regole e l'utilizzo delle mascherine. Risparmiate anche le zone di montagna e di lago, prese d'assalto una settimana fa.

Un'affluenza, quindi, inferiore a sette giorni fa ma sempre importante, complice la ricerca dell'ultimo regalo di Natale prima della chiusura. Molti i controlli effettuati dagli agenti della Polizia locale come ci spiega il vicesindaco Giacomo Moscarola: “Insieme a loro siamo andati in giro ma non abbiamo riscontrato criticità o assembramenti né a Biella né a Oropa. C'era parecchia gente disciplinata e ligia alle regole vigenti. Non c'è stato nessun caso limite. I negozi hanno lavorato bene. Un bel segnale dopo settimana scorsa”.