Asl Biella - Cardiologia: intervento mini invasivo salva la vita a una 20enne colpita da ictus

Un intervento che ha permesso di evitare una pericolosa embolia a una giovanissima paziente. È stato trattato nei giorni scorsi dall’équipe di cardiologia interventistica dell’Asl di Biella il caso di una ragazza ventenne colpita da ictus cerebrale a causa del forame ovale pervio: un’anomalia cardiaca caratterizzata dalla presenza di un piccolo buco tra l’atrio sinistro e l’atrio destro.

L’équipe di emodinamica è intervenuta con tecnica mini invasiva, senza tagli, accedendo con catetere dalla vena femorale e applicando un device che ha la forma di un ombrellino. In questo modo è stato possibile chiudere il foro rimasto pervio. Nella circolazione fetale questo foro aperto consente l’ossigenazione del bambino attraverso la mamma, ma dovrebbe chiudersi dopo la nascita. In una percentuale di pazienti tale “buchetto” rimane aperto e, di questi, una piccolissima parte è causa di embolismo arterioso e ictus ischemico giovanile.

Una procedura eseguita in sala di emodinamica ma che ha visto lavorare in sinergia più professionisti della cardiologia tutti estremamente importanti per la buona riuscita dell’intervento. Insieme al dott. Orazio Viola, emodinamista e primo operatore, c’erano il dott. Biondino Marenna (elettrofisiologo), la Dr.ssa Federica Marrara (ecocardiografista), il dott. Pierluigi Soldà - in qualità sia di Responsiabile dell’Emodinamica, sia di Responsabile facente funzioni della struttura di Cardiologia - e tutto il personale tecnico-infermieristico presente sempre durante interventi di tale natura.

La Struttura Complessa di Cardiologia dell’ASL di Biella da sempre è impegnata a rispondere alle esigenze del territorio, negli anni sono sempre più numerose le procedura interventistiche eseguite che hanno permesso di trattare sempre più pazienti senza necessità di trasferimento presso altri ospedali. L’attività salvavita non si è mai fermata, nemmeno in questo periodo di pandemia e di emergenza legato al COVID-19.

Rispetto ai mesi di marzo-aprile 2020 le attività ordinarie e quelle legate alle sale di emodinamica ed elettrofisiologia sono state costanti e quotidiane. Ancora più significativo è stato l’aumento delle attività legate alle procedure urgenti per il trattamento degli infarti. ​