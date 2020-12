Edilnol si sfalda Trapani ne approfitta. Al BiellaForum finisce 71-79

Edilnol si sfalda nel secondo tempo fotocopiando il match di giovedì a Orzinuovi. Al BiellaForum passa Trapani 71-79 concretizzando la terza sconfitta consecutiva per i rossoblù. Biella ci crede fino al 53-44 poi spegna la luce e esce dal campo con la testa china. Oggi più che mai è mancato il sesto uomo, quel meraviglioso pubblico che avrebbe risollevato testa e corpo al quintetto di coach Squarcina.

Ci andava una partita rigeneratrice, una di quelle che cancellasse la doppia sconfitta con Milano e Orzinuovi, il match dei match che ti fa riconciliare con la testa. E Edilnol ci è riuscita per metà. Adesso pesa il terzo ko consecutivo, il secondo dentro le mura amiche ma in altre occasioni molto probabilmente il finale sarebbe stato diverso.

Il mezzogiorno di fuoco si accende subito con la tripla di Marco Laganà alla quale risponde "presente" l'ex Andrea Renzi. L'approccio rossoblù c'è. Il match viaggia su binari paralleli con Edilnol e Trapani sempre molto vicine che regala un buon basket e svariati capovolgimenti di fronte. Bella la lotta sotto le plance tra Renzi e Wojciechowski e Trapani regge grazie al centro e a Mollura. Sulla sirena dell'intervallo lungo un maestoso Pollone si alza e infila la tripla del +4 Biella (45-41).

La gara, al ritorno in campo, si incanala nel blackout rossoblù durante il quale Trapani pur sbagliando tanto riesce a portarsi pericolosamente a -1. Pesa per i rossoblù quel 53-44 poi ribaltato a 58-57. Edilnol Biella si presenta nel rettilineo finale avanti di pochissimo ma pur sempre avanti. Pesa il non essere riuscita a "chiudere" la partita portandosi almeno a dieci lunghezze. A 4' dalla fine Trapani impatta sul 66-66 e sono 240'' al cardiopalma. Le energie sono finite e lo spettro di Orzinuovi purtroppo diventa realtà. Corbett alza la voce e chiude di fatto la gara. Vince Trapani 71-79 e Biella ora ha sette giorni per recuperare mentalmente e fisicamente. Domenica 27 dicembre si torna in campo a Casale.

Edlinol Biella-Control Trapani 71-79

Parziali: (23-19, 22-22, 13-16, 13-22)

Tabellini

Edilnol Biella: Berdini 4, Moretti ne, Aimone ne, Bertetti 3, *Laganà 21, Barbante, *Miaschi 11, Vincini, *Wojciechowski 8, *Pollone 11, *Hawkins 13, Lugic. All. Squarcina.

Control Trapani: Basciano 6, *Renzi 12, *Spizzichini 5, *Erkmaa 2, Tartamella ne, *Miller 6, Adeola 4, Mollura 14, *Corbett 19, Nwohuocha 11. All. Parente.