Lutto nella vicina Valsesia, è morto Pier Angelo Carrara: storico maestro, sindaco e presidente della Comunità montana

La Valsesia, il mondo della politica e della scuola piangono la morte di Pierangelo Carrara, maestro di tante generazioni di valsesiani, a lungo sindaco di Boccioleto e presidente della Comunità Montana Valsesia. Da tempo combatteva contro un brutto male.

Carrara, che aveva 65 anni, è stato per decenni un punto di riferimento per la Valsesia e per la sua amatissima Val Sermenza: sindaco per dieci anni sindaco a Boccioleto, poi vice sindaco, assessore alla Cultura in Comunità montana e poi presidente dal 2009 al 2015, ma anche componente del Gal e nel direttivo dell’Uncem regionale, ha lasciato un segno importante sul territorio. Era un alpino, componente della banda di Boccioleto, studioso e promotore di alcune delle iniziative che avevano interessato il territorio, tra le quali la valorizzazione dei "Sentieri dell'Arte" e della piccolissima val Cavaione, costellata di cappelle, oratori e chiesette affrescate.

Aveva studiato da maestro al Rosa Stampa di Vercelli, stringendo legami duraturi con i compagni di classi e i compagni di collegio San Giuseppe dove aveva vissuto durante gli anni delle superiori: poi era stato un punto di riferimento per le piccole scuole della valle dove aveva svolto la sua carriera. Il sorriso, la simpatia, la cultura, la capacità di aggregare, la bontà d'animo erano i suoi tratti distintivi. Nel 2016 aveva deciso di lasciare - almeno per un po', aveva dichiarato - la vita politica e amministrativa. Poi, negli ultimi anni, si era trovato a sfidare la malattia.

Lascerà un grande vuoto in tutta la valle: non appena la notizia della sua morte si è diffusa, sono stati moltissimi gli amici che lo hanno voluto ricordare: «“Solo l’amore resta” e lui ha avuto attenzione e bontà per tutti. Oltre a grande senso delle Istituzioni, amore per Boccioleto, la Valsesia, tutta la Montagna. Mi mancheranno i suoi messaggi e la sua voglia di condividere», scrive il presidente Uncem, Marco Bussone.

«Se ne va Pierangelo Carrara, già sindaco di Boccioleto, presidente della Comunità Montana ma soprattutto maestro di tante generazioni in alta valle. Persona eccezionale, dal cuore d'oro, amico sincero mio e del mio papà. Riposa in pace Pier», scrive il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani.