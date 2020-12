Da MAG Gelato mini panettoni e mini pandori per un grande Natale - FOTOGALLERY

Da MAG Gelato il Natale è grande con i suoi mini panettoni e mini pandori, anche in modalità personalizzata.

Grazie al take away ed la consegna a domicilio, i tradizionali dolci di Natale arrivano a casa tua ripieni di gelato artigianale oppure di goloso e morbido semifreddo.

Puoi scegliere il tuo panettone e pandoro ripieno in versione tradizionale, oppure ricoperto da una farcitura cremosa e croccante al cioccolato, oppure in modalità personalizzata. E puoi portarlo dove vuoi grazie alla elegante confezione da asporto.

Per feste dolcissime Mag Gelato ti propone inoltre golose cheesecake, e torte-gelato con ampia scelta di gusti e abbinamenti e, ovviamente , in versione personalizzata.

Mag Gelato pensa anche ai tuoi regali di Natale: con il servizio delivery potrai ricordarti di parenti ed amici che in questo Natale di "restrizioni" non potrai incontrare, ai quali consegnare dolci regali a base di gelato o torta gelato, confezionati con bigliettini personalizzati.

Mag Gelato ti aspetta a Biella, in via Bertodano 7, dove trovi anche pasticceria e brioche riempite sul momento per la colazione anche da asporto, yogurt al naturale, soft o freddo, tiramisù, deliziose praline, ed i cremosi, monoporzioni di gelato alle creme o alla frutta con tanti abbinamenti di frutta fresca o secca, cioccolato e salse.

Chiama MAG Gelato allo 0153700747 (Facebook @GelatoMag Biella·Yogurteria ; Instagram @mag_gelatobiella ).