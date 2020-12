Si addormenta sul divano e muore a 52 anni: tragedia a Biella

Tragedia a Biella. Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 19 dicembre, una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Biella interveniva in un'abitazione, su richiesta di un uomo che, nel corso della richiesta di aiuto al 112, diceva che il suo amico, addormentatosi nel pomeriggio sul divano di casa propria, non si svegliava più e non mostrava segni di vita.

Insieme ai militari dell'Arma, anche il personale sanitario del 118 che per 40 minuti ha provato a rianimare l'uomo ma senza riuscirci. Poco dopo ne veniva dichiarato ufficialmente il decesso. Il corpo dell'uomo, un 52enne originario del Padovano, ma domiciliato a Biella, è stato quindi condotto all'obitorio dell'Ospedale di Biella, dove verrà messo a disposizione dell'autorità giudiziaria e del medico legale per procedere all'autopsia risalendo così con certezza alle cause della morte.

Ad ora, dai primi accertamenti, non emergerebbero responsabilità di terzi nella morte.