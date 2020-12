Incidente a Vigliano, furgone trancia tubo: fuga di gas in via Milano. Strada chiusa e traffico deviato

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, 20 dicembre, in via Milano, a Vigliano Biellese. Dalle prime ricostruzioni, un furgone è andato a sbattere contro una tubatura del gas danneggiandola gravemente. Lo scontro, infatti, ha provocato una fuoriuscita di gas ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area.

Diversi i residenti usciti per strada che hanno avvertito un forte odore di gas. Sul posto anche i sanitari del 118 per prestare le prime cure al conducente e i Carabinieri per la viabilità. Il tratto di strada è ora chiuso al traffico, che viene deviato verso altre vie in ambo le direzioni, in attesa della riparazione del danno. Non si conoscono al momento le condizioni di salute della persona alla guida.