Si è da poco concluso l'intervento dei Vigili del Fuoco di Ponzone per un palo della luce che ha cominciato a sfiammare questa mattina, 20 dicembre, in via Perissinotto, a Casapinta.

Rumori, bagliori e scintille hanno svegliato i residenti che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Giunta sul posto, la squadra di Ponzone ha messo in sicurezza la zona, in attesa che i tecnici sistemino il problema.