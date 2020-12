Biella, inaugurato l'impianto di illuminazione del campo in via Vialardi di Verrone FOTO

È stato inaugurato nel tardo pomeriggio di ieri, 19 dicembre, il nuovo impianto di illuminazione del campo da basket all'aperto di via Vialarldi di Verrone a Biella. Ad accendere le luci accompagnata dall'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà è stata una giovane del quartiere. "L'intervento di 25mila euro - spiega Zappalà - è stato finanziato con l'ultima tranche degli oneri di urbanizzazione della realizzazione del Famila. Oltre alle luci sul campo da basket, 8 impianti lungo il passaggio pedonale che collega alla via Rosselli e 2 verso il palazzetto. In un momento in cui le palestre non posso essere utilizzate causa covid, questo intervento assume un'importanza ancora maggiore".