Coronavirus e spostamenti, ecco cosa cambia da domani

Oggi, domenica 20 dicembre, è l’ultimo giorno utile per poter uscire liberamente dalla propria regione. Da domani, lunedì 21 dicembre, entreranno in vigore le norme contenute nel decreto legge del 2 dicembre e nel Dpcm del 3 dicembre. Non sarà consentito uscire dalla propria regione se non comprovate esigenze di salute, lavorative o di particolari necessità.

Sarà comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio in qualunque momento. Le suddette limitazioni alla mobilità tra regioni resteranno in vigore fino al 6 gennaio 2021. Dal 24 dicembre, secondo le restrizioni contenute nel Decreto Natale del 18 dicembre, scatterà il lockdown nazionale, ovvero zona rossa in tutt’Italia nei giorni festivi e prefestivi, alternata alla zona arancione nei feriali.