Chistmas holidays 2020: saranno vacanze virtuali?

Solitamente gli adolescenti attendono le vacanze natalizie come rottura degli schemi dei mesi autunnali, occasione di intensa socializzazione, di sperimentazione e di cura delle amicizie e dei sentimenti...le vacanze 2020 avranno necessariamente caratteristiche diverse.

L'unica differenza rispetto alla routine quotidiana è che non occorrerà collegarsi ogni mattina alle video lezioni e forse i ragazzi, paradossalmente, attenderanno il 7 gennaio per poter riprendere uscite, amicizie e amori...Non saranno quindi le "solite" vacanze, saranno forse vacanze virtuali? Che ruolo potranno avere i social, le app e videogiochi nel Natale e nel Capodanno degli adolescenti del 2020?

Per parlare di tutto questo Lo Spaf del Consorzio IRIS e ASL Biella aspetta gli adolescenti, i giovani adulti biellesi e tutti gli adulti interessati all’argomento martedi 22 dicembre alle 19 sulla propria pagina instagram Lo_Spaf , con una diretta organizzata in collaborazione con la Fondazione Marco Falco Onlus.

Si tratta dell'ultimi appuntamenti del 2020 di un ciclo di incontri on line. Nei precedenti si è parlato di ansia (400 visualizzazioni) e di come gli adolescenti stanno vivendo questa seconda fase di restrizione a causa della pandemia (340 visualizzazioni). I vissuti di frustrazione, tristezza e mancanza di motivazione sono gli argomenti che i ragazzi portano in questo momento allo spazio di ascolto.

In questa terza diretta di darà spazio alla creatività con cui i ragazzi e le ragazze possono affrontare l'attuale situazione in un ottica di resilienza.

Per informazioni, colloqui e consulenze i contatti dello SPAF sono:

3204343778 anche Whatsapp

Facebook Lo Spaf

Instagram Lo_spaf